Число погибших из-за урагана в Москве и Подмосковье достигло 16 человек

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Число погибших при урагане в Московской области увеличилось до шести человек, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал о пяти погибших в результате урагана.

"Да, к сожалению, еще один ребенок скончался", — отметил собеседник агентства, добавив, что общее число жертв в регионе увеличилось до шести человек.

Днем 29 мая по московскому региону прошел ураган. СК РФ сообщал о гибели 10 человек в Москве и пяти — в Подмосковье, пострадали около 200 человек. По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей.