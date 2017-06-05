Суд в Петербурге обязал Travel.ru удалить статью об авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску авиакомпании-лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") о защите деловой репутации обязал интернет-портал Travel.ru, посвященный туризму и путешествиям, удалить с сайта одну из публикаций о перевозчике, следует из опубликованного решения суда.

Суд также обязал ответчика опубликовать опровержение, в котором говорится, что статья "Победа" сдала в полицию семейную пару с младенцем из-за смены места в самолете" содержит ложные и порочащие репутацию перевозчика утверждения. В утвержденном судом тексте опровержения также отмечается, что "требования… о занятии места в салоне самолета строго в соответствии с местом, указанным в посадочным талоне, являются правомерными и не могут нарушать чьих-либо прав".

В то же время суд первой инстанции отклонил требование о взыскании с ответчика ООО "Травел.ру" компенсации вреда деловой репутации в размере двух миллионов рублей. Решение вступит в силу через месяц, если на него не будут поданы апелляционные жалобы.

Как следует из текста судебного акта, авиакомпания просила удалить статью "Победа" снова нарушила закон, удвоив сбор за право сидеть вместе в самолете", опубликованную 19 июля 2016 года, а также признать ложными, порочащими деловую репутацию и опровергнуть 13 утверждений из нее. Между тем, в резолютивной части решения суд частично удовлетворил требования в отношении статьи "Победа" сдала в полицию семейную пару с младенцем из-за смены места в самолете", вышедшей 8 июля 2016 года.

Автор обеих публикаций Юрий Плохотниченко, привлеченный к делу третьим лицом, сообщил РИА Новости, что он "не получал ни иска, ни каких-либо уведомлений об этом деле, и не знаком с сутью их претензий". "От "Победы" не было даже досудебной претензии или иных попыток связаться со мной по этому вопросу, если они там были недовольны какой-то публикацией. Насколько мне известно, ничего не получал и офис Travel.ru. Словом, мы не участвовали в этом разбирательстве, и мне сложно судить, о чем, с кем и почему там судилась "Победа", — сказал Плохотниченко. Комментариями остальных участников спора РИА Новости не располагает.

Арбитраж в Петербурге 25 мая отклонил другой иск "Победы" к ООО "Травел.ру" о защите деловой репутации. В этом иске перевозчик требовал удалить статью "Победа" снова нарушила закон, удвоив сбор за право сидеть вместе в самолете" с сайта. Суд посчитал ООО "Травел.ру" ненадлежащим ответчиком, поскольку администратором домена www.travel.ru является зарегистрированная в Белизе компания Rus Travel Group Ltd.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила три миллиарда рублей, число перевезенных пассажиров составило 4,3 миллиона человек (шестое место в гражданской авиации РФ).