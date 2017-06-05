Суд в Петербурге обязал Travel.ru удалить статью об авиакомпании "Победа"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску авиакомпании-лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") о защите деловой репутации обязал интернет-портал Travel.ru, посвященный туризму и путешествиям, удалить с сайта одну из публикаций о перевозчике, следует из опубликованного решения суда.
В то же время суд первой инстанции отклонил требование о взыскании с ответчика ООО "Травел.ру" компенсации вреда деловой репутации в размере двух миллионов рублей. Решение вступит в силу через месяц, если на него не будут поданы апелляционные жалобы.
Автор обеих публикаций Юрий Плохотниченко, привлеченный к делу третьим лицом, сообщил РИА Новости, что он "не получал ни иска, ни каких-либо уведомлений об этом деле, и не знаком с сутью их претензий". "От "Победы" не было даже досудебной претензии или иных попыток связаться со мной по этому вопросу, если они там были недовольны какой-то публикацией. Насколько мне известно, ничего не получал и офис Travel.ru. Словом, мы не участвовали в этом разбирательстве, и мне сложно судить, о чем, с кем и почему там судилась "Победа", — сказал Плохотниченко. Комментариями остальных участников спора РИА Новости не располагает.
Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила три миллиарда рублей, число перевезенных пассажиров составило 4,3 миллиона человек (шестое место в гражданской авиации РФ).