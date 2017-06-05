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Происшествия

Суд в Петербурге обязал Travel.ru удалить статью об авиакомпании "Победа"

14:5705.06.2017
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСамолет авиакомпании Победа. Архивное фотоСамолет авиакомпании Победа. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску авиакомпании-лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") о защите деловой репутации обязал интернет-портал Travel.ru, посвященный туризму и путешествиям, удалить с сайта одну из публикаций о перевозчике, следует из опубликованного решения суда.

Самолет российской авиакомпании Победа. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Авиакомпания "Победа" может начать летать во Францию
Суд также обязал ответчика опубликовать опровержение, в котором говорится, что статья "Победа" сдала в полицию семейную пару с младенцем из-за смены места в самолете" содержит ложные и порочащие репутацию перевозчика утверждения. В утвержденном судом тексте опровержения также отмечается, что "требования… о занятии места в салоне самолета строго в соответствии с местом, указанным в посадочным талоне, являются правомерными и не могут нарушать чьих-либо прав".

В то же время суд первой инстанции отклонил требование о взыскании с ответчика ООО "Травел.ру" компенсации вреда деловой репутации в размере двух миллионов рублей. Решение вступит в силу через месяц, если на него не будут поданы апелляционные жалобы.

Самолет бюджетной авиакомпании Победа в аэропорту Внуково. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева
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"Победа" добилась рассмотрения по существу иска к "Новой газете"
Как следует из текста судебного акта, авиакомпания просила удалить статью "Победа" снова нарушила закон, удвоив сбор за право сидеть вместе в самолете", опубликованную 19 июля 2016 года, а также признать ложными, порочащими деловую репутацию и опровергнуть 13 утверждений из нее. Между тем, в резолютивной части решения суд частично удовлетворил требования в отношении статьи "Победа" сдала в полицию семейную пару с младенцем из-за смены места в самолете", вышедшей 8 июля 2016 года.

Автор обеих публикаций Юрий Плохотниченко, привлеченный к делу третьим лицом, сообщил РИА Новости, что он "не получал ни иска, ни каких-либо уведомлений об этом деле, и не знаком с сутью их претензий". "От "Победы" не было даже досудебной претензии или иных попыток связаться со мной по этому вопросу, если они там были недовольны какой-то публикацией. Насколько мне известно, ничего не получал и офис Travel.ru. Словом, мы не участвовали в этом разбирательстве, и мне сложно судить, о чем, с кем и почему там судилась "Победа", — сказал Плохотниченко. Комментариями остальных участников спора РИА Новости не располагает.

Самолет российской авиакомпании Победа. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Против компании "Победа" возбудили дело за отказ перевозить ребенка с ДЦП
Арбитраж в Петербурге 25 мая отклонил другой иск "Победы" к ООО "Травел.ру" о защите деловой репутации. В этом иске перевозчик требовал удалить статью "Победа" снова нарушила закон, удвоив сбор за право сидеть вместе в самолете" с сайта. Суд посчитал ООО "Травел.ру" ненадлежащим ответчиком, поскольку администратором домена www.travel.ru является зарегистрированная в Белизе компания Rus Travel Group Ltd.

Лоукостер "Победа" входит в группу "Аэрофлот", базируется в московском аэропорту "Внуково". Чистая прибыль авиакомпании по итогам 2016 года превысила три миллиарда рублей, число перевезенных пассажиров составило 4,3 миллиона человек (шестое место в гражданской авиации РФ).

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