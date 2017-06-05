В Петербурге велосипедист насмерть сбил шестилетнего ребенка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Житель Петербурга на велосипеде насмерть сбил шестилетнего мальчика в Шуваловском парке, возбуждено уголовное дело, сообщает городское ГСУСК РФ.

"Из материалов уголовного дела следует, что днем 4 июня в Шуваловском парке подозреваемый на велосипеде наехал на 6-летнего мальчика, который скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений", — говорится в сообщении.

Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя по статье "причинение смерти по неосторожности".

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения и предъявлении ему обвинения.