Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью законно владел оружием

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Подозреваемому в стрельбе в садоводческом товариществе в Тверской области оружие было выдано законно, однако хранил он его с нарушением требований, установленных законом, сообщает пресс-служба Центрального округа Росгвардии.

Ранее сообщалось, что мужчина застрелил восемь человек в дачном кооперативе в Тверской области, он задержан, возбуждено уголовное дело, расследованием которого будет заниматься центральный аппарат СК России. Подозреваемым в убийстве является ранее не судимый житель Москвы. Позже официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что в ходе бытового конфликта в поселке под Тверью от огнестрельных ранений погибли, предварительно, 9 человек.

"Установлено, что подозреваемый является законным владельцем огнестрельного оружия, однако хранил его на своем дачном участке с нарушением требований, установленных российским законодательством", — сообщили в Росгвардии.

Также в пресс-службе отметили, что Росгвардия проводит проверку по факту применения оружия и обращает внимание, что владельцы, выезжая на свои дачные участки, часто хранят и используют оружие с нарушением требований законодательства, в том числе в преступных целях.

"В настоящее время организован целых комплекс профилактических мероприятий, направленных на работу с такими владельцами оружия", — добавили в ведомстве.

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