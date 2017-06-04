Подозреваемый в убийстве девяти человек под Тверью законно владел оружием

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Подозреваемому в стрельбе в садоводческом товариществе в Тверской области оружие было выдано законно, однако хранил он его с нарушением требований, установленных законом, сообщает пресс-служба Центрального округа Росгвардии.
"Установлено, что подозреваемый является законным владельцем огнестрельного оружия, однако хранил его на своем дачном участке с нарушением требований, установленных российским законодательством", — сообщили в Росгвардии.
"В настоящее время организован целых комплекс профилактических мероприятий, направленных на работу с такими владельцами оружия", — добавили в ведомстве.
Названо имя мужчины расстрелявшего 9 человек в Тверской областиhttps://t.co/jBKbAXg1pP#Главныеновости #тверскаяобласть #происшествия pic.twitter.com/5YFE8pkKxG— vasilii_born (@vasilii025) 4 июня 2017 г.