В Петербурге пенсионерка умерла от переохлаждения в начале июня

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — РИА Новости. Пожилая женщина скончалась в пятницу в Санкт-Петербурге от переохлаждения, сообщили РИА Новости в Александровской больнице.

"Второго июня привезли женщину на вид около 65 лет. Она скончалась от переохлаждения", — сказала собеседница агентства.

По сообщению местных СМИ, женщина была госпитализирована рано утром 2 июня с остановки общественного транспорта на Заневском проспекте.

Синоптики прогнозировали в начале июня в Петербурге прохладную погоду дождями и ветром. Второго июня ожидался дождь, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, дневная температура воздуха не превысила девять градусов.