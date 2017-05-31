Придется извиняться: суд удовлетворил иск Усманова к Навальному

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Теперь блогер обязан опровергнуть заявления в адрес бизнесмена.
Суть спора
Усманов подал иск в середине апреля. Тогда миллиардер заявил, что блогер "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях с Медведевым, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.
Миллиардер не стал заявлять материальных претензий, потребовав лишь опровергнуть распространенную информацию. В Фонде борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, сказали, что "будут рады" встретиться с юристами миллиардера в суде.
Разбирательства в суде
Разбирательство иска по существу началось в Люблинском суде накануне. Навальный лично пришел на заседание, тогда как Усманов доверил представлять свои интересы адвокатам.
Юристы Усманова в ответ заявили, что ответчики не предоставили никаких сведений о связях Медведева и Шувалова с фондом. В результате суд отклонил ходатайство Навального.
Адвокаты блогера настаивали на вызове в суд и бывшего британского посла в Узбекистане Грейга Мюррея. Одна из претензий Усманова касалась слов Навального о судимости миллиардера за изнасилование. Юристы ответчика настаивали, что экс-дипломат имеет сведения о биографии Усманова.
"Нам надо выслушивать от англичанина сплетни, которые распространялись в Узбекистане в 2007 году?" — обратился к судье адвокат Генрих Падва. В результате и это ходатайство ответчика было отклонено.
После этого Навальный выразил мнение, что судья Марина Васина "встала на сторону истца", и потребовал ее отвода.
Навальный не прав
Во время судебного разбирательства адвокат Усманова Генрих Падва заявил, что Навальному следовало "более ответственно относиться к своим словам".
"Некритическое отношение к материалу привело Навального к совершенно необоснованным выводам", — отметил юрист.
В результате суд полностью удовлетворил иск Алишера Усманова.
"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. Обязать ответчика опровергнуть их", — огласила решение судья Марина Васина.
"Этого сделано не будет", — сказал Навальный журналистам.
В свою очередь Падва остался доволен решением суда.
"Я очень рад, что удалось отстоять доброе имя человека", — отметил адвокат.
По словам Падвы, он не знает, будет ли Усманов обращаться обращаться в правоохранительные органы с просьбой возбудить против Навального уголовное дело о клевете.
Споры в соцсетях
Первый видеоролик Усманов опубликовал 18 мая, в день начала разбирательства в суде. Тогда бизнесмен, в частности, опроверг слова блогера о своей судимости за изнасилование. Усманов во времена СССР получил шесть лет колонии по делу о хищении социалистической собственности и позднее был реабилитирован.
Во втором обращении, которое миллиардер опубликовал 24 мая, он назвал оппонента "достойным продолжателем" персонажа "Собачьего сердца" Шарикова, который "все мечтал отнять и поделить". Кроме того, Усманов призвал Навального "сделать первый шаг" и признать свою ошибку.
Досталось от Навального и "ВКонтакте", которая входит в Mail.Ru Group и принадлежит Усманову. В понедельник блогер опубликовал видео, в котором обвинил соцсеть в том, что она "с удовольствием сдает людей и помогает властям фабриковать уголовные дела".
"Ложь и провокация, заявления считаем просто абсурдными. Один из ярких примеров дешевого популизма", — заявили в пресс-службе "ВКонтакте".