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Происшествия

Придется извиняться: суд удовлетворил иск Усманова к Навальному

16:1631.05.2017
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкАлексей Навальный. Архивное фотоАлексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Люблинский суд Москвы удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Теперь блогер обязан опровергнуть заявления в адрес бизнесмена.

Суть спора

Алишер Усманов
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-служба Усманова обвинила Навального в тройной лжи
В начале марта Алексей Навальный разместил на YouTube фильм, в котором заявил, что премьер-министр Дмитрий Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. Среди прочего, авторы фильма утверждали, что Алишер Усманов подарил участок с особняком в элитном подмосковном районе Рублевка фонду "Соцгоспроект", который якобы контролирует премьер.

Усманов подал иск в середине апреля. Тогда миллиардер заявил, что блогер "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях с Медведевым, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

Миллиардер не стал заявлять материальных претензий, потребовав лишь опровергнуть распространенную информацию. В Фонде борьбы с коррупцией, который возглавляет Навальный, сказали, что "будут рады" встретиться с юристами миллиардера в суде.

Разбирательства в суде

Разбирательство иска по существу началось в Люблинском суде накануне. Навальный лично пришел на заседание, тогда как Усманов доверил представлять свои интересы адвокатам.

Усманов записал второе обращение к Навальному. Скриншот видео
Усманов сравнил Навального с Шариковым из "Собачьего сердца"
В первый же день адвокаты Навального заявили целый ряд ходатайств. Так, они просили вызвать в суд в качестве свидетелей премьер-министра Дмитрия Медведева, вице-премьера Игоря Шувалова и руководство фонда "Соцгоспроект".

Юристы Усманова в ответ заявили, что ответчики не предоставили никаких сведений о связях Медведева и Шувалова с фондом. В результате суд отклонил ходатайство Навального.

Адвокаты блогера настаивали на вызове в суд и бывшего британского посла в Узбекистане Грейга Мюррея. Одна из претензий Усманова касалась слов Навального о судимости миллиардера за изнасилование. Юристы ответчика настаивали, что экс-дипломат имеет сведения о биографии Усманова.

"Нам надо выслушивать от англичанина сплетни, которые распространялись в Узбекистане в 2007 году?" — обратился к судье адвокат Генрих Падва. В результате и это ходатайство ответчика было отклонено.

После этого Навальный выразил мнение, что судья Марина Васина "встала на сторону истца", и потребовал ее отвода.

Алишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Усманов не стал требовать от Навального компенсацию ущерба
"В заявлении не предоставлено сведений о заинтересованности судьи в исходе дела", — заявила судья, отклонив просьбу блогера.

Навальный не прав

Во время судебного разбирательства адвокат Усманова Генрих Падва заявил, что Навальному следовало "более ответственно относиться к своим словам".

"Некритическое отношение к материалу привело Навального к совершенно необоснованным выводам", — отметил юрист.

В результате суд полностью удовлетворил иск Алишера Усманова.

"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. Обязать ответчика опровергнуть их", — огласила решение судья Марина Васина.

Алексей Навальный. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Навальный огорчился, что Усманов отказался от дебатов на ТВ
Выслушав решение суда, Навальный заявил о намерение обжаловать его. Также он заявил, что не собирается удалять из интернета фильм, который и стал причиной разбирательств.

"Этого сделано не будет", — сказал Навальный журналистам.

В свою очередь Падва остался доволен решением суда.

"Я очень рад, что удалось отстоять доброе имя человека", — отметил адвокат.

По словам Падвы, он не знает, будет ли Усманов обращаться обращаться в правоохранительные органы с просьбой возбудить против Навального уголовное дело о клевете.

Споры в соцсетях

Алишер Усманов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Тьфу на тебя!": Усманов опубликовал видеообращение к Навальному
Судебному заседанию предшествовала полемика между Усмановым и Навальным в соцсетях. При этом миллиардер в качестве площадки выбрал соцсеть "ВКонтакте", а блогер — видеохостинг YouTube.

Первый видеоролик Усманов опубликовал 18 мая, в день начала разбирательства в суде. Тогда бизнесмен, в частности, опроверг слова блогера о своей судимости за изнасилование. Усманов во времена СССР получил шесть лет колонии по делу о хищении социалистической собственности и позднее был реабилитирован.

Во втором обращении, которое миллиардер опубликовал 24 мая, он назвал оппонента "достойным продолжателем" персонажа "Собачьего сердца" Шарикова, который "все мечтал отнять и поделить". Кроме того, Усманов призвал Навального "сделать первый шаг" и признать свою ошибку.

Логотип компании В контакте в офисе компании Mail.ru. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Mail.Ru назвала обвинения Навального в адрес "ВКонтакте" дешевым популизмом
В ответ на призывы своего оппонента, Навальный заявил, что не собирается извиняться. В своих обращениях он заявил, что намерен доказать свою правоту и призвал Усманова встретиться с ним на телевизионных дебатах.

Досталось от Навального и "ВКонтакте", которая входит в Mail.Ru Group и принадлежит Усманову. В понедельник блогер опубликовал видео, в котором обвинил соцсеть в том, что она "с удовольствием сдает людей и помогает властям фабриковать уголовные дела".

"Ложь и провокация, заявления считаем просто абсурдными. Один из ярких примеров дешевого популизма", — заявили в пресс-службе "ВКонтакте".

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