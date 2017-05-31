Суд обязал Навального опровергнуть его заявления об Усманове

Рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к Алексею Навальному

Рассмотрение по существу иска о защите чести и достоинства бизнесмена Алишера Усманова к Алексею Навальному

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Люблинский суд Москвы в среду полностью удовлетворил иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца. Обязать ответчика опровергнуть их", — огласила решение судья Марина Васина.

Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление оппозиционера о якобы коррупционных связях бизнесмена, среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному премьеру Дмитрию Медведеву.

После этого Усманов рассказал газете "Ведомости", что договор о передаче земельного участка "Соцгоспроекту" является частью сделки по другому земельному участку. По словам Усманова, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить, и тогда миллиардер передал эту землю фонду взамен на площадку рядом с собственным участком.

Адвокат Усманова Генрих Падва в ходе судебного разбирательства отмечал, что в публикациях не доказана какая-либо связь Медведева с фондом. "Нужно более ответственно относиться к своим словам. Некритическое отношение к материалу привело Навального к совершенно необоснованным выводам", — сказал адвокат.

Истец не выдвигал денежных требований, а лишь просил об опровержении, по его словам, не соответствующей действительности информации.