Местонахождение стоматолога, удалившей петербурженке 22 зуба, неизвестно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Местонахождение врача-стоматолога, удалившей в Санкт-Петербурге пациентке 22 здоровых зуба, не установлено, сообщил РИА Новости представитель главного управления СК по городу.

Ранее стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении стоматолога в Санкт-Петербурге, удалившей пациентке 22 здоровых зуба. Частный врач получила за свои услуги почти 850 тысяч рублей. В Росздравнадзоре сообщили, что проведут проверку по данному факту.

"Ее местонахождение на текущий момент не установлено, не было установлено изначально", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что по этой причине женщина не была допрошена.

В ведомстве также сообщили, что она пока не объявлена в розыск.

Ранее в среду в СМИ появилась информация, что женщина скрывается от следствия в Кабардино-Балкарии, однако официально эти данные пока не подтверждены.