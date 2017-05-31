Местонахождение стоматолога, удалившей петербурженке 22 зуба, неизвестно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая – РИА Новости. Местонахождение врача-стоматолога, удалившей в Санкт-Петербурге пациентке 22 здоровых зуба, не установлено, сообщил РИА Новости представитель главного управления СК по городу.
"Ее местонахождение на текущий момент не установлено, не было установлено изначально", — сказал собеседник агентства. Он добавил, что по этой причине женщина не была допрошена.
В ведомстве также сообщили, что она пока не объявлена в розыск.
Ранее в среду в СМИ появилась информация, что женщина скрывается от следствия в Кабардино-Балкарии, однако официально эти данные пока не подтверждены.