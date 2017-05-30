Суд в Москве продолжит рассматривать иск Усманова к Навальному

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Люблинский суд Москвы продолжит рассматривать иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному о защите чести и достоинства 31 мая, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Судебное следствие закончить, назначить судебные прения на 31 мая, 12.00", — решила судья Марина Васина.

Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление оппозиционера о якобы коррупционных связях бизнесмена, среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному премьеру Дмитрию Медведеву.

После этого Усманов рассказал газете "Ведомости", что договор о передаче земельного участка "Соцгоспроекту" является частью сделки по другому земельному участку. По словам Усманова, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить, и тогда миллиардер передал эту землю фонду взамен на площадку рядом с собственным участком.

Истец не выдвигает денежных требований, а лишь просит об опровержении, по его словам, не соответствующей действительности информации.