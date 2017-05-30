Защита утверждает, что Азимова незаконно вывезли из Киргизии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Адвокат фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Акрама Азимова утверждает, что его незаконно вывезли из киргизской больницы в Москву на самолете, а видео его задержания в России якобы сфальсифицировано.
"А видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке в Москве с гранатой в сумке и без шнурков на кроссовках, является постановочным", — утверждает адвокат.
По ее информации, Азимова доставили в Москву самолетом, на который его посадили местные силовики с неким сопровождающим лицом. В России же Азимова встретили уже российские правоохранители, заявила Динзе.
Комментариями следствия агентство пока не располагает.
Как заявляли ранее в СК РФ, Акрам Азимов, брат предполагаемого организатора теракта, созванивался со смертником Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги, полученные в Турции от члена некоей международной террористической группировки.