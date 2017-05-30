Защита утверждает, что Азимова незаконно вывезли из Киргизии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Адвокат фигуранта дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Акрама Азимова утверждает, что его незаконно вывезли из киргизской больницы в Москву на самолете, а видео его задержания в России якобы сфальсифицировано.

Выступая во вторник в Басманном суде Москвы, Ольга Динзе представила выписку из киргизской больницы ЛДЦ "Хосият" в городе Ош, согласно которой Азимов был вывезен местными правоохранителями 15 апреля из реанимационного отделения, где ему была сделана операция, и после этого ее доверителя никто не видел.

"А видео, на котором 19 апреля Азимова задерживают на автобусной остановке в Москве с гранатой в сумке и без шнурков на кроссовках, является постановочным", — утверждает адвокат.

По ее информации, Азимова доставили в Москву самолетом, на который его посадили местные силовики с неким сопровождающим лицом. В России же Азимова встретили уже российские правоохранители, заявила Динзе.

Адвокат также показала РИА Новости справку из указанной больницы в Киргизии, которая, по ее словам, была получена по адвокатскому запросу.

Комментариями следствия агентство пока не располагает.

Как заявляли ранее в СК РФ, Акрам Азимов, брат предполагаемого организатора теракта, созванивался со смертником Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги, полученные в Турции от члена некоей международной террористической группировки.