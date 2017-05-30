Суд отказался вызвать Медведева свидетелем по иску Усманова к Навальному

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Люблинский суд Москвы во вторник отказался вызвать председателя правительства Дмитрия Медведева в качестве свидетеля на рассмотрение дела по иску миллиардера Алишера Усманова о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному, сторона которого заявила соответствующее ходатайство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Также судья Марина Васина решила не вызывать в качестве свидетелей вице-премьера Игоря Шувалова и руководство фонда "Соцгоспроект", у которых представитель Навального Иван Жданов хотел спросить о подробностях сделки по передаче земельного участка. Они настаивали и на вызове в суд Грейга Мюррея — бывшего британского посла в Узбекистане, который располагает, по утверждению ответчиков, сведениями о судимости Усманова.

Представители Усманова возражали против вызова в суд главы правительства и вице-премьера, указывая, что ответчики не предоставили никаких сведений об их связях с фондом. Не поддержали они идею допроса и других свидетелей, отметив, что сами все расскажут о сделке. "Нам надо выслушивать от англичанина сплетни, которые распространялись в Узбекистане в 2007 году?", — обратился к судье адвокат Генрих Падва, комментируя возможность допроса Мюррея.

Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление оппозиционера о якобы коррупционных связях бизнесмена, среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному премьеру Дмитрию Медведеву.

После этого Усманов рассказал газете "Ведомости", что договор о передаче земельного участка "Соцгоспроекту" является частью сделки по другому земельному участку. По словам Усманова, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить, и тогда миллиардер передал эту землю фонду взамен на площадку рядом с собственным участком.