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Происшествия

Суд продлил арест пяти обвиняемых по делу о взрыве в петербургском метро

Сюжет:
Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (593)
15:2930.05.2017
(обновлено: 15:30 30.05.2017)
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© Fotolia / Sebastian DudaВ зале судебных заседаний. Архивное фотоВ зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста пяти обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фигурант дела о взрыве в Петербурге рассказал, кто передал ему бомбу
"Ходатайство следствия законно, обоснованно и подлежит удовлетворению", — сказал судья Артур Карпов.

Таким образом, суд продлил срок ареста четырем обвиняемым до 6 сентября, а Аброру Азимову — до 17 сентября.

Следователь обосновал свое ходатайство необходимостью провести ряд экспертиз, получить и проанализировать телефонные переговоры обвиняемых.

Каждый обвиняемый выразил суду свое отношение к просьбе следствия. Дилмурад Муидинов, Ибрагибжон Эрматов и Содик Ортиков оставили разрешение вопроса на усмотрение суда.

Единственные, кто выступил против продления ареста и заявили о своей невиновности — Сейфулла Хакимов и Аброр Азимов. Адвокат последнего Дмитрий Динзе приобщил положительные характеристики подзащитного от соседей во Владимирской области и родственников в Киргизии.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости, Инфографика
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга

Защитник отметил, что Азимов не знал, что те люди, с которыми контактировал обвиняемый, намеревались совершить теракт. "Он был в неведении, а если бы знал, то не общался бы с ними", — сказал защитник, отметив, что подзащитный готов сотрудничать со следствием.

Врач. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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В петербургских больницах остаются четверо пострадавших при взрыве в метро
В рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны 11 человек: шесть в Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также пять в Москве — Шохиста Каримова, Содик Ортиков, братья Аброр и Акрам Азимовы и Мухамадюсуп Эрматов.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.

По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Подробнее о крупных терактах на транспорте в России в 2009-2017 годах читайте в справке РИА Новости >>

Первые кадры с места взрыва в петербургском метро
© REUTERS / Anton VaganovВзрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS / Anton Vaganov
Взрыв прогремел в понедельник в перегоне между станциями "Сенная" и "Технологический институт" синей ветки метро Санкт-Петербурга.
© REUTERS / Anton VaganovТочное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.Пострадавший в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© REUTERS / Anton Vaganov
Точное количество пострадавших пока неизвестно. По последним данным, 22 человека были направлены в медучереждения, городские власти проверяют информацию о 10 погибших.
© РИА Новости / Анна ВолковаПерейти в фотобанкНа месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.Аварийные службы у станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Анна Волкова
Перейти в фотобанк
На месте происшествия работают следователи главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, специалисты ФСБ и взрывотехники.
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтактеВ Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.Взрыв в метрополитене в Санкт-Петербурге
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
В Санкт-Петербург в связи со взрывом в метро направлена группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета.
© РИА Новости / Кирилл ЧулковИз-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.Взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга. 3 апреля 2017
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Из-за взрыва в городе принимаются меры по усилению антитеррористической защиты транспортной инфраструктуры.
© REUTERS / Anton VaganovПрезиденту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.Сотрудники спецслужб у станции метро Санкт-Петербурга Сенная площадь
© REUTERS / Anton Vaganov
Президенту России было сразу же доложено о произошедшей трагедии. Глава государства отметил, что рассматривается не только террористическая, но также криминальная и бытовая версии случившегося.
© РИА Новости / Кирилл ЧулковРоссийский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.Взрыв на станции метро Сенная площадь в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости / Кирилл Чулков
Российский президент выразил соболезнования близким погибших и пострадавших в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Анатолий МедведьПерейти в фотобанкВертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.Вертолет у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Вертолет у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв.
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтактеПо словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам источника, в метро сработали два самодельных взрывных устройства небольшой мощности.
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтактеОчевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
Очевидцы ЧП рассказывают, что в первые минуты никто из пассажиров не понимал, что происходит.
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтактеПо словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.Последствия взрыва в петербургском метро. 3 апреля 2017
© Фото : аккаунт сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург в сети ВКонтакте
По словам людей, оказавшихся в это время в метро, на станциях было очень большое задымление.
© РИА Новости / Нина АлексееваПерейти в фотобанкОчевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.Автомобили спецслужб у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге. 3 апреля 2017
© РИА Новости / Нина Алексеева
Перейти в фотобанк
Очевидец, который находился у входа на станцию "Технологический институт", рассказал, что видел, как люди в панике выбегали из метро.
© РИА Новости / Александр ТарасенковПерейти в фотобанкЭкстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.Пострадавшая в результате взрыва в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Александр Тарасенков
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Экстренные службы помогают пострадавшей в петербургском метро.
© РИА Новости / Анатолий МедведьПерейти в фотобанкСотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.Сотрудники пожарной службы МЧС РФ у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Сотрудники пожарной службы МЧС у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге.
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