Суд продлил арест пяти обвиняемых по делу о взрыве в петербургском метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (593)

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил на три месяца срок ареста пяти обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия законно, обоснованно и подлежит удовлетворению", — сказал судья Артур Карпов.

Таким образом, суд продлил срок ареста четырем обвиняемым до 6 сентября, а Аброру Азимову — до 17 сентября.

Следователь обосновал свое ходатайство необходимостью провести ряд экспертиз, получить и проанализировать телефонные переговоры обвиняемых.

Каждый обвиняемый выразил суду свое отношение к просьбе следствия. Дилмурад Муидинов, Ибрагибжон Эрматов и Содик Ортиков оставили разрешение вопроса на усмотрение суда.

Единственные, кто выступил против продления ареста и заявили о своей невиновности — Сейфулла Хакимов и Аброр Азимов. Адвокат последнего Дмитрий Динзе приобщил положительные характеристики подзащитного от соседей во Владимирской области и родственников в Киргизии.

Защитник отметил, что Азимов не знал, что те люди, с которыми контактировал обвиняемый, намеревались совершить теракт. "Он был в неведении, а если бы знал, то не общался бы с ними", — сказал защитник, отметив, что подзащитный готов сотрудничать со следствием.

В рамках уголовного дела о взрыве в метро были задержаны 11 человек: шесть в Петербурге — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, а также пять в Москве — Шохиста Каримова, Содик Ортиков, братья Аброр и Акрам Азимовы и Мухамадюсуп Эрматов.

Следствие считает Аброра Азимова одним из организаторов теракта.

По данным следствия, его брат — Акрам Азимов — в Турции получил деньги для совершения теракта у активного участника международной террористической группы, а затем перевел их смертнику. Кроме того, как сообщало следствие, он занимался фальсификацией документов, чтобы террористы могли по ним приехать в Россию.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

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