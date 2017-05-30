Суд в Петербурге приговорил к 8,5 годам убийцу журналиста Дмитрия Циликина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Калининский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима 22-летнего Сергея Косырева, признанного виновным в убийстве журналиста Дмитрия Циликина, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Дарья Лебедева.

Из материалов дела следует, что 27 марта 2016 года 21-летний студент Гидрометеорологического университета Косырев находился в гостях у Циликина, с которым познакомился в интернете. Городское управление СК ранее сообщало, что в ходе внезапно возникшей ссоры студент зарезал журналиста, нанеся ему не менее 30 ударов ножом, после чего похитил телефон, ноутбук и кошелек с 43,5 тысячи рублей и скрылся с места происшествия.

"Суд признал Косырева виновным и назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказала Лебедева.

Ранее сообщалось, что Косырев признал вину в убийстве. Адвокат Иосиф Габуния сообщил РИА Новости, что его подзащитный не крал телефон журналиста. Защитник также заявил, что намерен обжаловать приговор.

Дело рассматривалось в закрытом режиме, в связи с чем судья огласила только вводную и резолютивную части приговора. Гособвинитель в прениях просил приговорить Косырева к 9,5 годам колонии строгого режима по совокупности за умышленное убийство и кражу в значительном размере.

Циликин в 1980-е годы работал актером Ленинградского академического театра комедии имени Акимова. В 1992 году начал работать в газете "Час пик", где прошёл путь от корреспондента до редактора блока "Культура и общество". Циликин печатался в изданиях "Известия", "Ведомости", "Коммерсантъ", "Московские новости", "Время новостей", Vogue, Elle, "Эксперт", "Профиль", "Театр", был обозревателем информационного агентства "Росбалт", вел авторские программы на ВГТРК, Пятом канале и на радиостанции "Эхо Петербурга".