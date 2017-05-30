Фигурант дела о взрыве в Петербурге рассказал, кто передал ему бомбу

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Фигурант дела о теракте в метро Санкт-Петербурга Ибрагим Эрматов рассказал следствию, что найденное у него дома взрывное устройство ему передал террорист-смертник Акбаржон Джалилов, передает корреспондент во вторник РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

"Прошу приобщить показания Ибрагима Эрматова, в которых тот сообщил, что взрывное устройство ему на хранение передал Джалилов", — сказал следователь в суде, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ареста фигурантам.

По данным следствия, Эрматов хранил бомбу, аналогичную той, которую Джалилов 3 апреля оставил в вестибюле станции метро "Площадь Восстания" перед тем, как взорвать себя в вагоне. Это взрывное устройство удалось вовремя обнаружить и обезвредить.

По последним данным, в результате теракта погибли 16 человек, включая самого террориста-смертника.