Суд отклонил ходатайство Навального об отводе судьи по спору с Усмановым

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Люблинский суд Москвы отклонил ходатайство оппозиционера Алексея Навального, который требовал отвода судьи, рассматривающей его спор с бизнесменом Алишером Усмановым, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Навальный в суде выразил мнение, что судья Марина Васина "встала на сторону истца". Представители Усманова возражали против отвода.

"В заявлении не предоставлено сведений о заинтересованности судьи в исходе дела", — заявила судья Марина Васина, отклонив ходатайство Навального.

В настоящее время слушания продолжаются.

Поводом для иска Усманова, который обвинил Навального в клевете, стало заявление оппозиционера о якобы коррупционных связях бизнесмена, среди претензий было и утверждение о передаче участка с особняком фонду "Соцгоспроект", якобы подконтрольному премьеру Дмитрию Медведеву.

После этого Усманов рассказал газете "Ведомости", что договор о передаче земельного участка "Соцгоспроекту" является частью сделки по другому земельному участку. По словам Усманова, он изначально купил особняк для своей сестры, однако она не захотела там жить, и тогда миллиардер передал эту землю фонду взамен на площадку рядом с собственным участком.