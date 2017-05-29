В Петербурге стоматолог обманом удалила пациентке 22 здоровых зуба

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Петербургские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против врача-стоматолога, которая удалила пациентке 22 здоровых зуба, сообщил главк Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, в 2014 году врач и учредитель одной из частных клиник во Фрунзенском районе "ввела в заблуждение 43-летнюю местную жительницу относительно объема оказания стоматологических услуг". В результате женщине удалили 22 здоровых зуба и установили мосты "ненадлежащего качества". За эту операцию пациентка заплатила более 843 тысяч рублей.

Кроме того, следствие проверяет информацию о совершении врачом аналогичных преступлений. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения и предъявлении ей обвинения.