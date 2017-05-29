МЧС опровергло информацию о взрыве в Курортном районе Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 мая – РИА Новости. ГУ МЧС по Петербургу опровергло информацию о взрыве в жилом доме в Курортном районе Петербурга, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы ведомства.

Ранее "Фонтанка" со ссылкой на очевидцев сообщила, что в жилом доме в Курортном районе Петербурга в поселке Молодежное прогремел взрыв.

"В доме 30 на Средневыборгском шоссе в поселке Молодежное произошло возгорание на кухне, площадь составила пять квадратных метров. В результате пострадал человек, он госпитализирован. Информацию насчет взрыва не подтверждаем", — сказал собеседник агентства.