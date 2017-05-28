Мачехе задержанного на Арбате мальчика грозит 15 суток ареста

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. В отношении мачехи ребенка, задержанного за попрошайничество в центре Москвы, составлен протокол об административном правонарушении по статье "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", сообщили в московской полиции.

Санкции по этой статье предусматривают штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или арест на срок до пятнадцати суток.

Девятилетнего мальчика задержали 27 мая на Арбате, где он читал стихи и, по данным источника в правоохранительных органах, просил у прохожих деньги. Вместе с мачехой его доставили в отделение, откуда позже его забрал отец.

В результате против отца ребенка был составлен протокол об административном нарушении по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Позже в полиции извинились перед мальчиком.