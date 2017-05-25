СК не считает нужным задерживать главу Чебоксар по двум уголовным делам

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая – РИА Новости. Следствие пока не считает необходимым избирать какую-либо меру пресечения или задерживать главу Чебоксар Ирину Клементьеву, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил РИА Новости в четверг старший помощник руководителя СУСК по Чувашии Олег Дмитриев.

Следственный комитет России 18 мая сообщил о возбуждении двух уголовных дел в отношении главы Чебоксар Ирины Клементьевой. Она подозревается в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей о злоупотреблении должностными полномочиями. Региональное отделение "Единой России" приостановило ее членство в партии "до установления результатов рассмотрения уголовного дела".

"На данном этапе расследования уголовного дела вопрос об избрании в отношении Клементьевой какой-либо меры пресечения либо о ее задержании не стоит, поскольку это нецелесообразно, и следствие необходимости в этом не усматривает", — сказал Дмитриев.

По версии следствия, в ноябре 2013 года подозреваемая, являясь гендиректором ОАО "Страховая компания "Чувашия-Мед", заключила две сделки по распоряжению имуществом организации, скрыв личную заинтересованность и не спрашивая одобрения со стороны общего собрания акционеров общества.

Следствие считает, что она передала в аренду организации, единственным учредителем и гендиректором которой является ее муж, на 10 лет часть нежилого помещения площадью более 370 квадратных метров по заниженной арендной плате. СК отмечает, что она же от имени организации продала матери главного бухгалтера земельный участок площадью свыше 1,7 тысячи квадратных метров также по явно заниженной стоимости в 1,5 миллиона рублей. Оба объекта недвижимости находятся на территории Чебоксар.

Сообщается, что в результате страховой компании был причинен материальный ущерб свыше 5 миллионов рублей, а Чебоксары недополучили доходы в бюджет муниципалитета по дивидендам в размере не менее 20% чистой прибыли этого акционерного общества.