Минобороны на 99 процентов уверено в причине крушения Ту-154, заявил Шойгу

Фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи. Архивное фото

Фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи. Архивное фото

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о расследовании крушения самолета Ту-154 над Черным морем. По его словам, поисковые работы на месте трагедии уже завершены, а основная версия случившегося будет названа в ближайшее время.

Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, разбился вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Среди прочего, в качестве версии рассматривался теракт на борту лайнера, однако спецслужбы практически сразу исключили такую возможность.

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Как идет расследование

По словам Шойгу, военное ведомство почти установило причины трагедии.

"Мы сами крайне заинтересованы в этом и подходим к этому с такой особой щепетильностью… Есть на 99 процентов уверенность, что мы имеем уже версию причин этой катастрофы. Но вот этот один процент, который требуется все-таки, чтобы быть абсолютно уверенными и честными перед всеми", — заявил министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, военные не хотят делать поспешных выводов, в отличие от СМИ, которые в последние месяцы не раз выступали с сенсационными материалами о причинах крушения самолета.

"Я думаю, что мы в ближайшее время, наверное, получим последние данные и озвучим окончательную версию", — отметил глава Минобороны.

"Мы буквально несколько недель назад завершили там работу… на месте, работу в акватории по поиску всех необходимых деталей", — добавил Шойгу.

У следователей есть время

В начале мая следствие по уголовному делу о катастрофе Ту-154 в районе Сочи было продлено до 25 июня. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

При этом собеседник агентства отметил, что окончательная дата завершения расследования еще неизвестна.

"Это (продление следствия — ред.) не означает, что 25 июня следствие будет завершено. Дело сложное, поэтому не надо торопить следователей — они и так работают в непростом режиме", — пояснил собеседник РИА Новости.

В конце апреля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала журналистам, что причины трагедии назовут только после проведения всех необходимых летно-технических экспертиз.

Слухи о крушении

Следователи пока не говорят о возможных причинах падения самолета в Черное море. При этом версии СМИ расходятся.

Так, в апреле, появилась информация о том, что трагедия случилась из-за перегруза воздушного судна. Журналисты утверждали, что вместо нормативных 98 тонн вес самолета при взлете якобы составил более 110 тонн.

В СК практически сразу опровергли эту информацию.

"Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", — подчеркнули в ведомстве.

В марте СМИ также сообщили, что самолет взлетел в штатном режиме и затем сел на воду "в контролируемом полете под управлением командира экипажа". Среди причин ЧП, которые называли журналисты, — "дезориентация пилота в пространстве".

Эти данные в СК также опровергли, назвав их "личными суждениями авторов".

В свою очередь главный военный прокурор Сергей Фридинский назвал выводы журналистов "догадками".

"В ней больше догадок, следствие пока ни к чему не пришло", — заявил тогда прокурор, добавив, что "когда будут выводы, тогда поговорим".

Официальная информация

Сразу после крушения лайнера в Минобороны рассказали, что бортовые самописцы, поднятые из воды, позволили существенно сократить число версий случившегося.

"В начале расследования авиационного происшествия комиссией было принято более 15 версий данного происшествия. По извлечении самописцев мы сократили их число вдвое", — заявил в конце декабря начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Байнетов, не уточнив детали.

Тогда в ведомстве также отметили уровень подготовки пилотов разбившегося Ту-154.

"По нашей оценке, экипаж был готов к выполнению полета, уровень его квалификации соответствовал выполнению полетных задач. Командир экипажа майор (Роман) Волков имел налет около 4 тысяч часов, на данном типе самолета — полторы тысячи часов", — подчеркнул Байнетов.

По словам генерала, максимальная высота, на которую поднялся самолет, составила около 250 метров, а скорость — в пределах 360-370 километров в час. Эксперты считают, что "особая ситуация" на борту лайнера продолжалась порядка десяти секунд, после чего Ту-154 упал в воду.