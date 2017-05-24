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Происшествия

Минобороны на 99 процентов уверено в причине крушения Ту-154, заявил Шойгу

Сюжет:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (225)
15:4324.05.2017
0130
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкФрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи. Архивное фотоФрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / МЧС РФ
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о расследовании крушения самолета Ту-154 над Черным морем. По его словам, поисковые работы на месте трагедии уже завершены, а основная версия случившегося будет названа в ближайшее время.

Обломки упавшего у берегов Сочи самолета Минобороны РФ Ту-154, собранные на территории сочинского аэропорта
© РИА Новости / Нина Зотина
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СК уточнил, когда примет окончательное решение о причинах крушения Ту-154
Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, разбился вскоре после дозаправки в Сочи 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля Александрова, девять сотрудников российских телеканалов, а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка (Доктор Лиза).

Среди прочего, в качестве версии рассматривался теракт на борту лайнера, однако спецслужбы практически сразу исключили такую возможность.

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Как идет расследование

По словам Шойгу, военное ведомство почти установило причины трагедии.

"Мы сами крайне заинтересованы в этом и подходим к этому с такой особой щепетильностью… Есть на 99 процентов уверенность, что мы имеем уже версию причин этой катастрофы. Но вот этот один процент, который требуется все-таки, чтобы быть абсолютно уверенными и честными перед всеми", — заявил министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

По его словам, военные не хотят делать поспешных выводов, в отличие от СМИ, которые в последние месяцы не раз выступали с сенсационными материалами о причинах крушения самолета.

"Я думаю, что мы в ближайшее время, наверное, получим последние данные и озвучим окончательную версию", — отметил глава Минобороны.

"Мы буквально несколько недель назад завершили там работу… на месте, работу в акватории по поиску всех необходимых деталей", — добавил Шойгу.

Работа водолазов на месте крушения Ту-154
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкВ Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154.Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
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В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВ поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.
© РИА Новости / МЧС РФПерейти в фотобанкПо информации на 12:00 мск среды, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.Фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море
© РИА Новости / МЧС РФ
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По информации на 12:00 мск среды, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкНайденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкВолнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится.Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Волнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкСпециалисты МЧС обследуют дно района крушения, используя гидролокаторы бокового обзора. Наземные поисковые группы патрулируют побережье.Сотрудник МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Специалисты МЧС обследуют дно района крушения, используя гидролокаторы бокового обзора. Наземные поисковые группы патрулируют побережье.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкНайденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВ поисковой операции принимают участие более 3,6 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
В поисковой операции принимают участие более 3,6 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкПоиски на месте крушения Ту-154 в Черном море идут без остановки, за сутки водолазы совершили более 30 погружений.Водолаз МЧС во время поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Поиски на месте крушения Ту-154 в Черном море идут без остановки, за сутки водолазы совершили более 30 погружений.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкНайденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкВодолаз МЧС поднимает на поверхность фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Водолаз МЧС поднимает на поверхность фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море у берегов Сочи.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкВ поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон и подводный аппарат C-Explorer (на фото).Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
В поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон и подводный аппарат C-Explorer (на фото).
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи. 28 декабря 2016
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкСотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOLПерейти в фотобанкУчастник поисково-спасательной операции рассматривает один из найденных фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Артур Лебедев/ТАСС/POOL
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Участник поисково-спасательной операции рассматривает один из найденных фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOLПерейти в фотобанкТу-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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У следователей есть время

В начале мая следствие по уголовному делу о катастрофе Ту-154 в районе Сочи было продлено до 25 июня. Об этом РИА Новости рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ
© РИА Новости / МЧС РФ
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СК опроверг версию о крушении Ту-154 под Сочи из-за перегруза
При этом собеседник агентства отметил, что окончательная дата завершения расследования еще неизвестна.

"Это (продление следствия — ред.) не означает, что 25 июня следствие будет завершено. Дело сложное, поэтому не надо торопить следователей — они и так работают в непростом режиме", — пояснил собеседник РИА Новости.

В конце апреля официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала журналистам, что причины трагедии назовут только после проведения всех необходимых летно-технических экспертиз.

Слухи о крушении

Следователи пока не говорят о возможных причинах падения самолета в Черное море. При этом версии СМИ расходятся.

Главный военный дирижер ВС РФ Валерий Халилов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Так, в апреле, появилась информация о том, что трагедия случилась из-за перегруза воздушного судна. Журналисты утверждали, что вместо нормативных 98 тонн вес самолета при взлете якобы составил более 110 тонн.

В СК практически сразу опровергли эту информацию.

"Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов", — подчеркнули в ведомстве.

В марте СМИ также сообщили, что самолет взлетел в штатном режиме и затем сел на воду "в контролируемом полете под управлением командира экипажа". Среди причин ЧП, которые называли журналисты, — "дезориентация пилота в пространстве".

Поисково-спасательная операция на месте крушения самолета Ту-154
© РИА Новости / Владимир Веленгурин/КП/POOL
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Эти данные в СК также опровергли, назвав их "личными суждениями авторов".

В свою очередь главный военный прокурор Сергей Фридинский назвал выводы журналистов "догадками".

"В ней больше догадок, следствие пока ни к чему не пришло", — заявил тогда прокурор, добавив, что "когда будут выводы, тогда поговорим".

Официальная информация

Сразу после крушения лайнера в Минобороны рассказали, что бортовые самописцы, поднятые из воды, позволили существенно сократить число версий случившегося.

"В начале расследования авиационного происшествия комиссией было принято более 15 версий данного происшествия. По извлечении самописцев мы сократили их число вдвое", — заявил в конце декабря начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Байнетов, не уточнив детали.

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Тогда в ведомстве также отметили уровень подготовки пилотов разбившегося Ту-154.

"По нашей оценке, экипаж был готов к выполнению полета, уровень его квалификации соответствовал выполнению полетных задач. Командир экипажа майор (Роман) Волков имел налет около 4 тысяч часов, на данном типе самолета — полторы тысячи часов", — подчеркнул Байнетов.

По словам генерала, максимальная высота, на которую поднялся самолет, составила около 250 метров, а скорость — в пределах 360-370 километров в час. Эксперты считают, что "особая ситуация" на борту лайнера продолжалась порядка десяти секунд, после чего Ту-154 упал в воду.

Крушение самолета Ту-154 в Сочи
© РИА Новости, Инфографика
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Крушение самолета Ту-154 в Сочи

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