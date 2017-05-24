В центре Петербурга умерла американская туристка

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Следственные органы начали доследственную проверку по факту смерти туристки из США, скончавшейся на Дворцовой набережной в Петербурге, сообщает пресс-служба управления СК по Петербургу.

"Днем 23 мая на Дворцовой набережной в Санкт-Петербурге в присутствии очевидцев наступила смерть гражданки США, 1943 года рождения, прибывшей в Россию с целью туризма. По предварительным данным, причиной смерти женщины является заболевание", — говорится в сообщении.

Ведется доследственная проверка.