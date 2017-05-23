В Приамурье подростки повредили памятник Ленину

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая — РИА Новости. Подростки из поселка Ушумун в Приамурье повредили памятник Владимиру Ленину, установленный в 1939 году, сообщает Амурский обком КПРФ. Полиция провела со школьниками беседу, а родителей заставят оплатить восстановление монумента.

"Представителю КПРФ удалось выяснить, что подростков было двое. …Это учащиеся 8 и 9 классов ушумунской школы. Ученики объяснили свои действия разногласиями с политикой основателя Советского государства", — говорится в сообщении регионального отделения КПРФ. В партии отметили, что дети были вооружены предметами, напоминающими бейсбольные биты. Сильно поврежден постамент монумента, разбиты вазоны, у скульптуры разбиты ноги и руки.

Коммунисты отмечают со ссылкой на директора школы поселка Ушумун Аллу Судакову, что школьники ранее не были замечены в хулиганстве, а один из них недавно занял второе место на олимпиаде по истории.

В Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте РИА Новости добавили, что со школьниками уже провели беседу в присутствии родителей. "В отношении родителей был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также сотрудник по делам несовершеннолетних провел в школе поселка беседу с другими учениками", — рассказали в службе полиции.

Начальник государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Амурской области Виталий Ребизант сообщил РИА Новости, что поврежденный памятник Ленину установлен рядом с железнодорожным вокзалом поселка Ушумун в 1939 году за счет Забайкальского управления железной дороги. "Это авторская работа, памятник является объектом монументального искусства регионального значения с 1988 года", — сказал он.

По словам Ребизанта, восстанавливать памятник будут за счет родителей школьников. "…Родителям будет предъявлен иск. Согласно федеральному закону об объектах культурного наследия, лицо, нанесшее ущерб, обязано возместить ущерб в размере стоимости восстановительных работ", — пояснил представитель инспекции по охране культурного наследия.

В Приамурье подросток разбил памятник Ленину из-за "несогласия с его политикой": Жители поселка Ушумун боятся, что монумент восстанавливать… — Алина Смирнова (@Vishivalochka) 19 мая 2017 г.

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