В Приамурье подростки повредили памятник Ленину

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мая — РИА Новости. Подростки из поселка Ушумун в Приамурье повредили памятник Владимиру Ленину, установленный в 1939 году, сообщает Амурский обком КПРФ. Полиция провела со школьниками беседу, а родителей заставят оплатить восстановление монумента.
Коммунисты отмечают со ссылкой на директора школы поселка Ушумун Аллу Судакову, что школьники ранее не были замечены в хулиганстве, а один из них недавно занял второе место на олимпиаде по истории.
В Забайкальском линейном управлении МВД России на транспорте РИА Новости добавили, что со школьниками уже провели беседу в присутствии родителей. "В отношении родителей был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Также сотрудник по делам несовершеннолетних провел в школе поселка беседу с другими учениками", — рассказали в службе полиции.
По словам Ребизанта, восстанавливать памятник будут за счет родителей школьников. "…Родителям будет предъявлен иск. Согласно федеральному закону об объектах культурного наследия, лицо, нанесшее ущерб, обязано возместить ущерб в размере стоимости восстановительных работ", — пояснил представитель инспекции по охране культурного наследия.
В Приамурье подросток разбил памятник Ленину из-за "несогласия с его политикой": Жители поселка Ушумун боятся, что монумент восстанавливать…— Алина Смирнова (@Vishivalochka) 19 мая 2017 г.