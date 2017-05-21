Москалькова рассказала об изъянах в приговоре суда блогеру Соколовскому

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что приговор суда блогеру Руслану Соколовского, "ловившего покемонов" в церкви, составлен не совсем корректно и оставляет вопросы.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг признал блогера Руслана Соколовского виновным в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу, но и к феминизму, и назначил "ловцу покемонов" 3,5 года условного заключения.

"Я считаю, что эту фразу (об атеистических высказываниях – ред.), во-первых, нужно смотреть во всем контексте. И думаю, что судья имел в виду оскорбительные фразы, которые вместе вот с этими фразами употреблялись, которые не может воспроизвести… Но это неправильно, потому что приговор не должен никаких сомнений вызывать в том, что они действительно оскорбительны", — сказала Москалькова в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее известный журналист Владимир Познер, комментируя приговор "ловцу покемонов" Руслану Соколовскому, попросил разъяснить , нарушает ли он Уголовный кодекс, заявляя, что он атеист, не оскорбляет ли тем самым религиозные чувства патриарха Кирилла. Как цитирует слова судьи Познер, оскорбление чувств верующих было сформировано, "через отрицание существования бога, отрицание существования основателя христианства и ислама Иисуса Христа и Мухаммеда".

Судья Конституционного суда РФ Гадис Гаджиев дал комментарий РИА Новости, в котором пояснил, что атеизм входит в рамки свободы вероисповедания, гарантированной российской Конституцией, и не влечет уголовной ответственности.