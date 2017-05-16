Познер попросил разъяснить, нарушает ли он УК, заявляя, что он атеист

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Журналист Владимир Познер попросил исчерпывающих разъяснений, нарушает ли он Уголовный кодекс, заявляя, что он атеист, соответствующий комментарий на приговор блогеру Руслану Соколовскому он написал на своем сайте.
"Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет…. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?", — написал Познер.
"Вот оно и произошло. Человек отрицает существование бога, то есть он атеист. Когда-то за отрицание существования бога, то есть за атеизм, сжигали на кострах, в частности, этим увлеченно занималась "Святая инквизиция". Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют о том, что этот способ борьбы с ересью более не применяется, не буду называть фамилии, а то еще привлекут по 248-й статье УК РФ за возбуждение ненависти", — отметил Познер.
В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.