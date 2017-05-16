Познер попросил разъяснить, нарушает ли он УК, заявляя, что он атеист

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Журналист Владимир Познер попросил исчерпывающих разъяснений, нарушает ли он Уголовный кодекс, заявляя, что он атеист, соответствующий комментарий на приговор блогеру Руслану Соколовскому он написал на своем сайте.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в минувший четверг признал Соколовского виновным в возбуждении ненависти не только к христианству и исламу, но и к феминизму и назначил "ловцу покемонов" 3,5 года заключения условно. Как цитирует слова судьи Познер, оскорбление чувств верующих было сформировано, "через отрицание существования бога, отрицание существования основателя христианства и ислама Иисуса Христа и Мухаммеда"

"Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что бога нет…. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение: исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс РФ? Может быть Патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст бог, извините за каламбур, мягкий приговор?", — написал Познер.

Журналист также напомнил, при принятии закона об оскорблении чувств верующих, многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви.

"Вот оно и произошло. Человек отрицает существование бога, то есть он атеист. Когда-то за отрицание существования бога, то есть за атеизм, сжигали на кострах, в частности, этим увлеченно занималась "Святая инквизиция". Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют о том, что этот способ борьбы с ересью более не применяется, не буду называть фамилии, а то еще привлекут по 248-й статье УК РФ за возбуждение ненависти", — отметил Познер.

В августе прошлого года Соколовский разместил на своем канале в YouTube видео, где он играет в приложение Pokemon GO во время службы в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. Ролик сопровождался нецензурной лексикой, стилизованной под церковные песнопения, а в конце записи блогер высмеял основы христианства.