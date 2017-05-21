Пожар на рынке в Подмосковье будут тушить вертолет Ка-32 и пожарный поезд

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вертолет Ка-32 и пожарный поезд направлены для тушения крупного пожара на строительном рынке в Наро-Фоминском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее сообщалось, что пожар на строительном рынке в Подмосковье произошел на площади порядка 500 квадратных метров. В подмосковном ГУМЧС сообщали, что в 10.26 пожар был локализован, а в 10.46 была объявлена ликвидация открытого горения, однако позже источник сообщил РИА Новости, что площадь пожара возросла до 2,4 тысячи квадратных метров.

"Туда направлен вертолет Ка-32 московского авиацентра и пожарный поезд ", — сказал собеседник агентства.