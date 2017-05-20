В Петербурге эвакуировали академию "Зенита"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая – РИА Новости. Эвакуация персонала академии футбольного клуба "Зенит" прошла в рамках антитеррористических учений в Петербурге, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе Национального антитеррористического комитета.

"В рамках учений проводилась эвакуация персонала академии. В настоящее время учения завершены; все ограничения на посещение территории, прилегающей к месту проведения учений, сняты; Академия работает в штатном режиме", — сказано в сообщении.

В рамках реализованных учебных мероприятий отрабатывались совместные действия правоохранительных органов и специальных служб по предотвращению и пресечению терактов.