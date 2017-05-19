В Дагестане нашли бомбу мощностью десять килограммов тротила

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Оружие, боеприпасы и самодельную бомбу мощностью десять килограммов в тротиловом эквиваленте нашли на месте столкновения с боевиками в дагестанском селении Карамахи, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Кроме того, была найдена атрибутика запрещенной в России международной террористической организации и снаряжение для длительного пребывания в горных лесах.

Ранее стало известно, что в ходе контртеррористической операции в Дагестане были нейтрализованы четверо боевиков, в том числе главарь "кадарской" банды", на счету которой, в том числе, убийство главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц. Пострадавших среди правоохранителей в результате боестолкновения не было.

По словам источника РИА Новости в правоохранительных органах республики, режим контртеррористической операции действует на отдельных участках Буйнакского района с 20 апреля.