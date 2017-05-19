МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Сбой в сети "Мегафона" не связан с вирусной атакой WannaCry, авария произошла на одном из элементов сетевого оборудования, говорится в сообщении оператора.

"За последние 20 минут поступили вопросы от СМИ о возможной связи технического сбоя на сети "Мегафона" с вирусной атакой WannaCry. Отвечаем — у нас нет оснований связывать два этих события. Произошла авария на одном из элементов сетевого оборудования", — сообщает "Мегафон" в своем канале в Telegram.

Ранее в пятницу "Мегафон" и его дочерний оператор Yota, работающий на объединенной сети с "Мегафоном", сообщили о неполадках в работе сети. При этом "Мегафон" отмечал, что мобильный интернет работает в обычном режиме, звонки возможны через мессенджеры. Сообщение о неполадках появилось и от "Билайна", однако затем выяснилось, что оно касалось только одной базовой станции в одном из регионов страны.

Масштабная кибератака с вредоносной программой WannaCry по всему миру, о которой сообщали ряд антивирусных компаний, затронула сети "Мегафона" 15 мая. Тогда компания отчиталась, что завершила ликвидацию последствий вирусной атаки.