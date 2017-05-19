Суд в Петербурге продлил арест священника Грозовского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд в пятницу продлил до 14 июня срок ареста отстраненного от служения священника Глеба Грозовского, которого обвиняют в педофилии, сообщает пресс-служба горсуда.

"Санкт-Петербургский городской суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Г.В. Грозовского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.б ч.4 ст.132 УК РФ до 14 июня", — говорится в сообщении.

Следственный комитет Петербурга обвиняет Грозовского в совершении развратных действий в отношении трех девочек. Один эпизод произошел, по данным СК, летом 2011 года в православном детском лагере в Ленинградской области, еще два — в июне 2013 года на острове Кос в Греции. Приморский районный суд Петербурга в ноябре 2013 года заочно вынес решение об аресте Грозовского после возбуждения дела против него. Сам Грозовский в тот момент находился в Израиле. С 2013 года Грозовский решением РПЦ отстранен от служения в связи с выдвинутыми обвинениями. Ранее сообщалось, что 17 сентября 2016 года он был доставлен в СИЗО Петербурга после экстрадиции из Израиля.