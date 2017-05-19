В Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве медсестер военными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Третий окружной военный суд в порядке выездного заседания в Ленинградском окружном военном суде в пятницу приговорил двоих военнослужащих к 18 и 19 годам колонии строгого режима за убийство двоих медсестер психиатрического отделения и дезертирство; еще с одного военного обвинения в убийствах сняты, он получил 5 лет колонии лет общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По версии следствия, в ночь на 12 апреля 2016 года молодые люди, проходившие лечение в психиатрическом отделении Окружного военного госпиталя в Петербурге, убили двух медсестер, после чего скрылись. В городе начались активные поиски беглецов, была усилена охрана вокзалов и аэропортов. Уже к вечеру подозреваемые были задержаны недалеко от границы с Финляндией.

Ранее сообщалось, что гособвинитель в прениях просил приговорить рядового механика взвода технического обеспечения в/ч 55443 Западного военного округа Давида Зиганшина к 24 годам, а рядового курсанта-стрелка учебного взвода в/ч 6716 Северо-Западного регионального командования внутренних войск МВД РФ Александра Томского — к 22 годам колонии строгого режима.

Первокурсника Военно-космической академии им. Можайского Степана Даценко гособвинитель просил приговорить к семи годам колонии строгого режима. Обвинения в убийствах были сняты с Даценко, ему вменили только уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем симуляции болезни, кражу, дезертирство и попытку пересечения государственной границы.

Обвинение в разбое было снято со всех троих подсудимых.

Как следует из приговора, оглашенного судьей Андреем Наговицыным, Зиганшин приговорен к 18, а Томский — к 19 годам колонии строгого режима, Даценко получил пять лет колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевших, Зиганшину и Томскому предстоит выплатить по полмиллиона рублей родственникам убитых медсестер. Адвокаты Даценко заявили о намерении обжаловать приговор.