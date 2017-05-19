Уголовные дела и вещдоки уцелели при пожаре в отделе СК в Новой Москве

МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Уголовные дела и вещественные доказательства, находившиеся в пострадавшем от пожара отделе Следственного комитета в новой Москве, удалось спасти, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Поздно ночью произошло возгорание между вторым этажом и кровлей в административном здании в новой Москве, по адресу поселок Газопровод, поселение Сосенское, дом 6. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, пожар произошел в здании следственного отдела СК РФ.

"Следователям совместно с сотрудниками МЧС удалось спасти и переместить уголовные дела и вещественные доказательства в безопасное место", — сказала Иванова.

Она добавила, что префектура выделила для следователей новое помещение, их работа продолжается в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что следователи завели уголовное дело о поджоге. По версии следствия, в ночь с 18 на 19 мая неизвестные подожгли здание следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому округу в поселке Газопровод. Огонь уничтожил кабинеты второго этажа, в которых в том числе находились уголовные дела следственного отдела. В СК считают, что уничтожение материалов дел и стало мотивом поджога.