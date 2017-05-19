Неизвестные устроили пожар в следственном отделе СК в Новой Москве

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о поджоге после пожара в следственном отделе СК РФ в новой Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 мая неизвестные подожгли здание следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому округу в поселке Газопровод. Огонь уничтожил кабинеты второго этажа, в которых в том числе находились уголовные дела следственного отдела. В СК считают, что уничтожение материалов дел и стало мотивом поджога.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога)", — сказала Иванова.

В настоящее время на место происшествия выехал руководитель Главного следственного управления по Москве Александр Дрыманов, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначена пожарно-техническая экспертиза.

Ранее сообщалось, что поздно ночью произошло возгорание между вторым этажом и кровлей в административном здании в новой Москве, по адресу поселок Газопровод, поселение Сосенское, дом 6. Как уточнил РИА Новости источник в экстренных службах, пожар произошел в здании следственного отдела СК РФ в новой Москве.