Суд арестовал фигуранта дела "Зенит-Арены", обвиняемого во взяточничестве

C.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга в четверг санкционировал арест Василия Сливкина, обвиняемого в даче 20 миллионов рублей взятки бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну, сообщила РИА Новости пресс-секретарь горсуда Петербурга Дарья Лебедева.

"Октябрьский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Василия Сливкина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки) сроком на 1 месяц 17 суток до 3 июля", — сказала Лебедева.

Ранее сообщалось, что в отношении Оганесяна, обвиняемого в мошенническом хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при поставке видеотабло для "Зенит-Арены", возбуждено уголовное дело о получении взятки от гендиректора фирмы "СтройЭлектроМонтаж (СЭМ) №5" Василия Сливкина. По делу также проходят вероятные посредники — главный экономист "СЭМ №5" Николай Хрипунов и заместитель Сливкина Кирилл Сливкин (состоят ли они в родственных связях, пока не уточняется).

По данным управления СК по Петербургу, Оганесян в 2015 году получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Хрипунова взятку в размере 20 миллионов рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона. Василий Сливкин был задержан в среду сразу после выхода из СИЗО.