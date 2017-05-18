Суд отказал экс-мэру Благовещенска в переводе в колонию-поселение

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая — РИА Новости. Благовещенский городской суд отказал экс-мэру Благовещенска Александру Мигуле, обвиняемому в коррупции, в переводе из исправительной колонии общего режима, где он отбывает наказание, в колонию-поселение, сообщает пресс-служба суда.

В августе 2016 года суд приговорил Мигулю к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима, в феврале 2017 года наказание было сокращено до 7 лет, бывший чиновник был освобожден от наказания по статье "нецелевое расходование бюджетных средств" в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Всего Мигуля был признан виновным по трем статьям: "превышение полномочий", "использование служебного положения вопреки интересам службы" и "нецелевое расходование бюджетных средств". Суд также лишил его права на 2,5 года занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

По закону осужденные с положительными характеристиками могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания из исправительной колонии общего режима в колонию-поселение, но суд не нашел оснований считать, что экс-мэр являемся положительным заключенным.

"Мигуля за период отбывания наказания поощрений не имеет, при этом допускал нарушение порядка отбывания наказания (хранение запрещенных предметов — сотового телефона). Суд постановил ходатайство об изменении вида исправительного учреждения оставить без удовлетворения", — говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия было установлено, что Мигуля превысил полномочия при предоставлении земельного участка ООО "Офеня", в результате чего бюджет Амурской области и города Благовещенска в 2008 году недополучил свыше 25 миллионов рублей. Также экс-мэр обвиняется в использовании служебных полномочий при освобождении компании "МИССК" от арендной платы за пользование земельным участком на 19 миллионов рублей и в нецелевом расходовании более 46 миллионов рублей при приобретении в муниципальную собственность моста через реку Чигиринка.