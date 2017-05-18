Матвиенко о ЧП в Волгограде: меры против головотяпства еще не придуманы

ПСКОВ, 18 мая — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко, говоря о возможном ужесточении законодательства после взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде, заявила, что сперва необходимо дождаться результатов расследования, и заметила, что ни в одной стране мира еще не придумали, как в законе прописать меры по борьбе с головотяпством.
"Еще ни одно законодательство мира не придумало меры против головотяпства, безобразия, которое творят определенные подрядные и иные организации, грубо нарушая нормы, законы, безопасность. Давайте дождемся следствия, поймем, что произошло, и тогда подумаем, есть ли необходимость совершенствовать законодательство или жестко наводить порядок и наказывать тех, кто таким образом ведет себя, не думая, что они подвергают опасности мирных граждан, что приводит к таким результатам", — сказала она журналистам на международном форуме приграничных регионов в Пскове.