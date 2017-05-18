Иск Усманова к Навальному рассмотрят 30 мая

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Люблинский суд Москвы 30 мая рассмотрит по существу иск миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда, где в четверг прошла досудебная подготовка к процессу.

По словам бизнесмена, оппозиционер "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки.

В ходе заседания суд отклонил ходатайство Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Навального, который настаивал на прекращении разбирательства.

Юрист Вячеслав Гюмади посчитал, что раз Усманов в иске ссылается на свою предпринимательскую деятельность, то дело должен рассматривать арбитражный суд, а не суд общей юрисдикции.

Представитель Усманова Генрих Падва возразил: "Ответчики говорили, что готовы к разбирательству, но заявили ходатайства о прекращении дела. Мы не согласны. Мы хотим, чтобы они публично ответили за свои слова".

Согласно заявлению миллиардера, договор из фильма оппозиционера о премьер-министре России Дмитрии Медведеве был частью сделки по другому участку. В интервью "Ведомостям" миллиардер пояснил, что изначально купил его для своей сестры, однако она не захотела там жить. По его словам, он передал данный участок фонду "Соцгоспроект" Ильи Елисеева, а взамен получил землю рядом с собственным участком.

В иске Усманов не стал заявлять материальных претензий, потребовав только опровергнуть распространенную информацию. В ФБК в ответ говорили, что "будут рады" встретиться с юристами миллиардера в суде.

Опрошенные РИА Новости адвокаты ранее согласились, что Усманов, скорее всего, сможет доказать свою правоту в ходе процесса. Они отметили, что, судя по опубликованным в СМИ данным, ничего противозаконного в сделке с особняком на Рублевке, о которой идет речь в фильме Навального, действительно нет.