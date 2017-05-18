В Волгограде не будут спешить со сносом дома, пострадавшего от взрыва газа

СОЧИ, 18 мая — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Спешки со сносом дома, частично обрушившегося после взрыва газа в Волгограде, не будет; снос начнется после завершения работы следователей, сообщил журналистам по итогам заседания оперативного штаба губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, дом будет полностью снесен, так как по оценке экспертов не подлежит восстановлению и непригоден для проживания. При этом власти помогут людям, проживавшим в нем, приобрести новое жилье. Кроме того, завершают свою работу на месте происшествия спасатели, которые помогут жильцам в четверг вывезти вещи из уцелевшей части здания.

"К разбору здания приступят тогда, когда мы окажем максимум содействия по вывозу имущества людей из дома, и когда здание будет готово к таким работам. Следователи нам скажут, можно ли разбирать здание, или им необходимо провести еще мероприятия. Завтра мы поймем сроки, когда сможем приступить к разбору здания. Спешки не будет", — заявил Бочаров.

В результате обрушения 16 мая третьего подъезда жилого дома № 60 по Университетскому проспекту в Волгограде погибли четыре человека, 11 госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ.