МЧС заканчивают работу на месте обрушения дома в Волгограде

СОЧИ, 17 мая — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Спасатели завершают работы на месте обрушения дома в Волгограде, помогая вывезти вещи жителям, сообщил журналистам по итогам заседания оперативного штаба на месте происшествия начальник Южного регионального центра МЧС России Игорь Одер.

Как сообщалось ранее, дом, частично обрушившийся после взрыва бытового газа в Волгограде, будет полностью снесен, так как по оценке экспертов не подлежит восстановлению и непригоден для проживания.

"Площадка будет передаваться строительной организации, которая будет заниматься сносом и разбором здания. Поэтому мы свою работу здесь завершаем. Завтра мы окажем помощь людям в вывозе имущества. Будем сопровождать работу следственной группы", — пояснил Одер.

В результате обрушения 16 мая третьего подъезда жилого дома № 60 по Университетскому проспекту в Волгограде погибли четыре человека, 11 госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ.