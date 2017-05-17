В Волгограде дом, пострадавший от взрыва газа, будет полностью снесен
23:3317.05.2017
(обновлено: 23:37 17.05.2017)
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СОЧИ, 17 мая — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Дом в Волгограде, подъезды которого обрушились при взрыве газа, не пригоден для жизни и будет полностью снесен, сообщил журналистам по итогам заседания оперативного штаба губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
Как сообщалось ранее, эксперты уже сделали вывод, что третий и четвертый подъезды дома, обрушившегося при взрыве бытового газа, восстановлению не подлежат. Эта часть дома точно будет снесена. После оценки экспертов было принято решение по второй части дома.
"В ходе рабочего совещания было заслушано мнение экспертов по состоянию здания. Заключение экспертов однозначное — здание не подлежит восстановлению и не предназначено для проживания людей. Принято решение о сносе этого здания", — заявил Бочаров.
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Спасатели через балкон эвакуировали жильца обрушившегося дома в Волгограде
Он добавил, что люди, которые потеряли свое жилье, на данный момент находятся в пунктах временного размещения и в гостиницах, часть находится у родственников и друзей. Все обеспечены горячим питанием и транспортом.
В результате обрушения 16 мая третьего подъезда жилого дома № 60 по Университетскому проспекту в Волгограде погибли четыре человека, 11 госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ.
В четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел взрыв бытового газа, в результате которого обрушился один из подъездов здания.
По последним данным, три человека погибли, еще десять получили ранения. Состояние трех пострадавших медики оценивают как тяжелое.
Спасатели эвакуировали из дома 40 жильцов. Людей временно разместили в гостинице и школе.
На месте ЧП проводят поисковые работы. Спасатели периодически объявляют "минуту тишины".
В разборе завалов задействованы 420 человек и 27 единиц техники. В регион уже направили спецтехнику для диагностики здания.
На месте ЧП развернули оперативный штаб под руководством губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. В нем также работают психологи центра катастроф.
По предварительной версии, причиной взрыва могла стать утечка газа.
Жильцы многоквартирного дома сообщили, что перед ЧП чувствовали сильный запах газа. Они вызвали аварийную службу, однако взрыв прогремел до ее прибытия.
По словам губернатора Волгоградской области, газопровод повредили во время несанкционированных работ по присоединению к водоводу.
По факту взрыва возбуди дело о нарушении норм безопасности.
Согласно информации властей, в обрушившимся доме проживали более 90 человек.
Решение о дальнейшей судьбе здания будет принято после того, как его состояние оценят эксперты.