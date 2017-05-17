В Волгограде дом, пострадавший от взрыва газа, будет полностью снесен

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

СОЧИ, 17 мая — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Дом в Волгограде, подъезды которого обрушились при взрыве газа, не пригоден для жизни и будет полностью снесен, сообщил журналистам по итогам заседания оперативного штаба губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Как сообщалось ранее, эксперты уже сделали вывод, что третий и четвертый подъезды дома, обрушившегося при взрыве бытового газа, восстановлению не подлежат. Эта часть дома точно будет снесена. После оценки экспертов было принято решение по второй части дома.

"В ходе рабочего совещания было заслушано мнение экспертов по состоянию здания. Заключение экспертов однозначное — здание не подлежит восстановлению и не предназначено для проживания людей. Принято решение о сносе этого здания", — заявил Бочаров.

Он добавил, что люди, которые потеряли свое жилье, на данный момент находятся в пунктах временного размещения и в гостиницах, часть находится у родственников и друзей. Все обеспечены горячим питанием и транспортом.

В результате обрушения 16 мая третьего подъезда жилого дома № 60 по Университетскому проспекту в Волгограде погибли четыре человека, 11 госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ.