Открылся счет для помощи пострадавшим при обрушении дома в Волгограде

КРАСНОДАР, 17 мая — РИА Новости. Фонд "Российский детский фонд" открыл благотворительный счет для помощи пострадавшим при обрушении дома в Волгограде, сообщает пресс-служба администрации области.

В результате обрушения 16 мая третьего подъезда жилого дома № 60 по Университетскому проспекту в Волгограде погибли четыре человека, 11 госпитализированы, полностью разрушены 12 квартир. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ.

"Сбор денежных средств для пострадавших в результате разрушения жилого дома в Волгограде организован региональным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что любой желающий может направить средства для оказания помощи людям, оставшимся без крова и имущества, на счет благотворительного фонда.

Кроме того, по данным городских властей, в пункте временного пребывания, размещенного в здании школы № 106 в Советском районе Волгограда, идет прием гуманитарной помощи для жителей, пострадавших в результате обрушения дома. Горожане с вечера вторника приносят в школу предметы первой необходимости, постельное белье, одежду, чай, кофе, средства личной гигиены.

"Гуманитарную помощь оказывают сотрудники муниципальных учреждений, коммерческих и благотворительных организаций, в том числе прихожане храма Святого Пророка Божия Илии, и неравнодушные волгоградцы", — отмечает пресс-служба администрации Волгограда.