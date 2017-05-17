Вопрос о новом жилье для пострадавших в Волгограде решат за три месяца

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Власти региона планируют в течение трех месяцев решить вопрос о предоставлении нового жилья семьям из обрушившегося дома в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

По его словам, эксперты уже сделали вывод, что третий и четвертый подъезды дома, обрушившегося при взрыве бытового газа, восстановлению не подлежат. Эта часть дома точно будет снесена. Решение по сохранению или сносу второй части здания будет решен вечером в среду.

"На встрече с жильцами дома губернатор региона Андрей Бочаров отметил, что, по опыту, решение о предоставлении нового жилья пострадавшим будет принято в течение трех месяцев", — пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось ранее, в центре временного размещения на данный момент зарегистрированы 43 человека, остальные направились в гостиницу или к родственникам.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома № 60 по Университетскому проспекту в Волгограде. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. Четыре человека погибли, 11 госпитализированы. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.