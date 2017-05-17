В Петербурге после выхода из СИЗО задержали фигуранта дела "Зенит-Арены"

C.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Обвиняемый в даче 20 миллионов рублей взятки бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну Василий Сливкин был задержан в среду сразу после выхода из СИЗО, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что в отношении Оганесяна, обвиняемого в мошенническом хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей при поставке видеотабло для "Зенит-Арены", возбуждено уголовное дело о получении взятки от гендиректора фирмы "СтройЭлектроМонтаж (СЭМ) №5" Василия Сливкина. По делу также проходят вероятные посредники — главный экономист "СЭМ №5" Николай Хрипунов и заместитель Сливкина Кирилл Сливкин (состоят ли они в родственных связях, пока не уточняется). По данным управления СК по Петербургу, Оганесян в 2015 году получил от Василия Сливкина через посредников Кирилла Сливкина и Хрипунова взятку в размере 20 миллионов рублей за обеспечение подписания договора, будучи вице-губернатором Санкт-Петербурга, курирующим выполнение работ по художественной подсветке и наружному освещению стадиона.

"Василий Сливкин задержан сегодня сотрудниками полиции после выхода из СИЗО. В настоящее время его доставили к следователям в управление Следственного комитета", — сказал собеседник агентства, не исключив, что задержанному будут предъявлены новые обвинения.

По данным СМИ, Василий Сливкин покинул СИЗО в связи с истечением срока ареста.

Комментарий управления СК по Петербургу РИА Новости оперативно получить не удалось.