Мальчик, пострадавший при взрыве в школе в Дагестане, скончался в больнице

МАХАЧКАЛА, 17 мая — РИА Новости. Ребенок, пострадавший при взрыве гранаты в компьютерном зале в Цумадинском районе Дагестана в конце апреля, скончался в больнице, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
Он отметил, что мальчик находился в коме и так и не пришел в сознание.
Взрыв гранаты прогремел в частном компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана 24 апреля. В результате происшествия один подросток погиб, еще 10 получили ранения. СК возбудил дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".