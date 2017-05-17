В Волгограде в доме, где произошел взрыв, оборудование работало исправно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Управляющая компания ООО ГК "Южные районы Волгограда" жилого дома в Волгограде, где произошел взрыв газа, не имела нарушений в работе газового оборудования, сообщил РИА Новости представитель администрации Волгоградской области.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир. Работы по подключению к водопроводу, в ходе которых в Волгограде взорвался газ и рухнул подъезд дома, проводились самовольно, сообщил в среду СК РФ.

"По газовому оборудованию у управляющей компании в доме не было выявлено нарушений, была одна жалоба в 2015 году по техсостоянию дома, пришли специалисты, обследовали и не подтвердили наличие нарушений", — пояснил собеседник агентства.

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Согласно данным из картотеки Арбитражного суда Волгоградской области, управляющая компания с лета 2013 года около 40 раз пыталась оспорить административные штрафы и признать незаконными правовые акты разных ведомств — инспекции госжилнадзора Волгоградской области, управления Роспотребнадзора по региону, департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, нижне-волжского управления Ростехнадзора. Ни один из судебных исков по оспариванию административных решений не связан с нарушениями в эксплуатации газового оборудования.

Дважды в 2017 году ПАО "Волгоградэнергосбыт" подвал заявление в Арбитражный суд области о признании управляющей компании "Южные районы Волгограда" банкротом в связи с задолженностью в несколько миллионов рублей за поставленную электроэнергию по договору энергоснабжения. В первом случае речь шла о почти 6,5 миллиона рублей долга. В марте 2017 года Арбитражный суд региона прекратил производство по делу в связи с отсутствием у ответчика средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведения процедур банкротства. Суд установил, что за управляющей компанией не зарегистрировано движимого и недвижимого имущества.

Во втором случае, в мае 2017 года, стороны заключили мировое соглашение, согласно которому управляющая компания выплатит почти 4,5 миллиона рублей ПАО "Волгоградэнергосбыт" частями до марта 2020 года.

По информации на сайте областной администрации, в управлении данной управляющей компании находится около 100 домов в Кировском и Советском районах Волгограда.