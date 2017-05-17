В Волгограде в доме, где произошел взрыв, оборудование работало исправно

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мая — РИА Новости, Иван Капустин. Управляющая компания ООО ГК "Южные районы Волгограда" жилого дома в Волгограде, где произошел взрыв газа, не имела нарушений в работе газового оборудования, сообщил РИА Новости представитель администрации Волгоградской области.
"По газовому оборудованию у управляющей компании в доме не было выявлено нарушений, была одна жалоба в 2015 году по техсостоянию дома, пришли специалисты, обследовали и не подтвердили наличие нарушений", — пояснил собеседник агентства.
Согласно данным из картотеки Арбитражного суда Волгоградской области, управляющая компания с лета 2013 года около 40 раз пыталась оспорить административные штрафы и признать незаконными правовые акты разных ведомств — инспекции госжилнадзора Волгоградской области, управления Роспотребнадзора по региону, департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда, нижне-волжского управления Ростехнадзора. Ни один из судебных исков по оспариванию административных решений не связан с нарушениями в эксплуатации газового оборудования.
Во втором случае, в мае 2017 года, стороны заключили мировое соглашение, согласно которому управляющая компания выплатит почти 4,5 миллиона рублей ПАО "Волгоградэнергосбыт" частями до марта 2020 года.
По информации на сайте областной администрации, в управлении данной управляющей компании находится около 100 домов в Кировском и Советском районах Волгограда.