Раненных при взрыве газа в Волгограде могут отправить на лечение в Москву

Машина, стоявшая во дворе во время взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде (машину перенесли с места, чтобы облегчить доступ к дому сотрудникам МЧС). Архивное фото

Машина, стоявшая во дворе во время взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде (машину перенесли с места, чтобы облегчить доступ к дому сотрудникам МЧС). Архивное фото

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Медики обсуждают целесообразность доставки в Москву троих пострадавших при обрушении жилого дома в Волгограде для продолжения лечения, сообщил журналистам по итогам заседания оперативного штаба губернатор региона Андрей Бочаров.

Он уточнил, что в результате происшествия 15 человек пострадали, из них четверо погибли, 11 человек поступили в медицинские учреждения Волгоградской области. Один пострадавший уже выписан, десять человек находятся в стационаре, трое в тяжелом состоянии.

"Сегодня проходят консультации на уровне министерства здравоохранения о целесообразности их (троих пострадавших) перемещения в федеральные клиники. При необходимости готова вылететь авиация для того, чтобы пострадавших передислоцировать в Москву", — пояснил Бочаров.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.