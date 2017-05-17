Раненных при взрыве газа в Волгограде могут отправить на лечение в Москву

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Медики обсуждают целесообразность доставки в Москву троих пострадавших при обрушении жилого дома в Волгограде для продолжения лечения, сообщил журналистам по итогам заседания оперативного штаба губернатор региона Андрей Бочаров.
"Сегодня проходят консультации на уровне министерства здравоохранения о целесообразности их (троих пострадавших) перемещения в федеральные клиники. При необходимости готова вылететь авиация для того, чтобы пострадавших передислоцировать в Москву", — пояснил Бочаров.
Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.