Газовики рассказали, что их не пустили в дом, где позже произошел взрыв

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Сотрудники газовой службы не смогли попасть в подвал дома в Волгограде, где, предположительно, произошел взрыв, их не пустили, сообщил начальник аварийно-диспетчерской службы АО "Волгоградгоргаз" Андрей Аксенов.

"Проводилась работы по измерению концентрации газа в подвалах и подъездах. Туда, где предположительно произошел эпицентр взрыва, туда не смогли попасть (сотрудники аварийно-диспетчерской службы – ред.) в этот подвал, так как люди, которые открыли нам дверь, нас просто туда не пустили. И при повторном обращении они сказали, что проведут сами проветривание и больше не открывали дверь", — сказал Аксенов в эфире телеканала " Россия 24 ".

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. Погибли четыре человека, 11 госпитализировано. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.