В Волгограде завершилась спасательная операция на месте обрушения дома

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

На месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Спасательная операция завершилась на месте обрушения дома после взрыва бытового газа в Волгограде, сообщил РИА новости представитель администрации региона.

"Спасательная часть операции закончена, четыре погибших обнаружено. Всех, кто был прописан, следственные органы уже определили, все остальные, кто мог там находиться, живы. Третий и четвертый подъезд находятся в аварийном состоянии, поэтому разбор завалов пока не проводится, эксперты оценивают состояние", — пояснил собеседник агентства.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.