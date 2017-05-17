Состояния двоих пострадавших при взрыве газа в Волгограде улучшилось

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Состояние двоих пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде улучшилось, состояние остальных восьми пострадавших – без отрицательной динамики, сообщил РИА новости представитель администрации региона.

По его словам, в больницах региона остается десять человек, пострадавших при взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде: восемь человек находятся в областной клинической больнице скорой медицинской помощи №7, два человека — в клинической больнице скорой помощи №25.

"Все пациенты без отрицательной динамики, трое продолжают оставаться в реанимации — 1 в тяжелом состоянии, проведена телемедицинская консультация с главным реаниматологом Минздрава РФ, у двоих пациентов наблюдается положительная динамика и решается вопрос о переводе из реанимации в профильное отделение", — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что остальные пациенты в относительно удовлетворительном состоянии.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома 60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.