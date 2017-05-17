В МЧС уточнили число пострадавших при взрыве газа в Волгограде

Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

Сотрудники МЧС на месте взрыва бытового газа в жилом доме в Волгограде

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Одиннадцать человек пострадал, по последним данным, в результате взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме в Волгограде, еще четверо погибли, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Пострадали 15 человек, четверо из них погибли. Десять человек остаются в больницах, еще одному пострадавшему медицинская помощь была оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения дома в Волгограде три человека погибли, десять пострадали.

Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома №60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.