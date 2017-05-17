Установлены личности четырех погибших при взрыве газа в Волгограде

СОЧИ, 17 мая – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Установлены личности четырех погибших при взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде, сообщил РИА Новости представитель СУ СК РФ по региону.
"Ночью было извлечено тело женщины 1931 года рождения, и уже к утру обнаружено и извлечено тело 26-летней девушки. Обе женщины проживали в разных квартирах обрушившегося дома. Надеемся, больше никто не погиб в результате происшествия, и больше тел обнаружено не будет", — пояснил представитель ведомства.
Таким образом, при происшествии погибли три жительницы обрушившегося дома и работник коммунальной службы, прибывший по вызову жильцов.
Во вторник спасателям поступило сообщение об обрушении третьего подъезда жилого дома №60 по Университетскому проспекту. По предварительным данным источника, взорвалась газовоздушная смесь, которая образовалась в ходе ремонтных работ. На месте обрушения работают спасатели. Также в регион направлена спецтехника для диагностики здания. Полностью разрушены 12 квартир, всего взрыв повредил 16 квартир.